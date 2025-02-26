По своим габаритам планшет находится между iPad Pro 13 и Galaxy Tab S10 Plus, однако при этом превышает их по размеру дисплея

Компания Huawei расширила географию продаж планшета MatePad Pro 13.2 2025, который ранее дебютировал в Китае в ноябре прошлого года. Теперь устройство доступно по всему миру. Этот крупноформатный планшет оснащен OLED-экраном и комплектуется аксессуарами, которые не уступают предложениям от таких гигантов, как Apple и Samsung, но при этом имеет более доступную начальную цену.

MatePad Pro 13.2 2025 имеет габариты 289,1 x 196,1 x 5,5 мм и весит 580 грамм. По своим размерам он занимает промежуточное положение между iPad Pro 13 и Galaxy Tab S10 Plus, но при этом превосходит их обоих по размеру дисплея.

Huawei оснастила MatePad Pro 13.2 2025 13,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880 x 1920 пикселей, плотностью пикселей 262 PPI и впечатляющим соотношением экрана к корпусу, достигающим 94%. Заявленная пиковая яркость дисплея составляет 1000 нит, хотя, скорее всего, она достигается только при просмотре HDR-контента.

Планшет работает на базе нового чипсета Kirin T92, оснащен 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 10 100 мА·ч, который полностью заряжается всего за час. В арсенале MatePad Pro 13.2 2025 также имеется 50-мегапиксельная основная камера, а также 16-мегапиксельная фронтальная камера и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.