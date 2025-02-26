Проектор имеет встроенные динамики с поддержкой Dolby Audio и поддерживает разрешение 1080p

Компания Xming анонсировала скорый выход на китайский рынок своего нового проектора V1, представляющего собой улучшенную версию модели 2023 года. Главным нововведением стала повышенная пиковая яркость. Устройство также оснащено встроенными динамиками с поддержкой Dolby Audio и обладает разрешением 1080p.

Xming - это бренд, специализирующийся на проекторах для "умного дома", некоторые из которых продаются за пределами Китая под маркой Formovie. Первая модель проектора V1 появилась на рынке в 2023 году.

Утверждается, что новая модель V1 обладает большей яркостью благодаря модернизированному оптическому движку Cangguang S80. Яркость устройства достигает 950 люмен CVIA, что превосходит 800 люмен CVIA предыдущей модели. Также заявлено разрешение 1080p с технологией MEMC для повышения плавности движения. Производитель сообщает о наличии двух 6-ваттных динамиков Boston Acoustics с поддержкой Dolby Audio.

Xming пока не раскрыла полные характеристики New V1, в том числе рекомендованный максимальный размер изображения и проекционное отношение. Оригинальная модель имела проекционное отношение 1.22:1 и могла проецировать изображение шириной до 120 дюймов. Контрастность составляла 2000:1, а среди инструментов улучшения изображения были функции подгонки экрана, выравнивания экрана и коррекции трапецеидальных искажений. Кроме того, проектор поддерживал Wi-Fi 6, имел порт HDMI 2.1 и поддерживал голосовые команды.

Старт продаж Xming New V1 в Китае намечен на 27 февраля, цена пока не объявлена. Оригинальная модель продавалась за 2399 юаней (около 330 долларов США). Вопрос о появлении новинки на других рынках остается открытым.