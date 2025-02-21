Find X8 Ultra будет оснащён тем же дизайном камеры, что и у складной модели N5, однако с усовершенствованными объективами Hasselblad

Oppo Find X8 Ultra — это ожидаемый флагманский Android-смартфон, который, как предполагается, превзойдет другие премиальные устройства, такие как Vivo X200 Ultra и Xiaomi 15 Ultra, и будет иметь современный плоский дисплей.

OnePlus 12 и Oppo Find X7 Ultra выпускаются одним и тем же производителем, хотя последний обычно считается имеющим более качественные камеры и более привлекательный дизайн (в частности, для тех, кто предпочитает двухцветные задние панели с вариантами из веганской кожи).

Тем не менее X7 Ultra имеет более толстый и тяжеловесный корпус с толщиной 9,5 мм, что делает его одним из самых громоздких флагманских Android-смартфонов, тогда как толщина OnePlus 12 составляет 9,2 мм.

Согласно известному инсайдеру Digital Chat Station, Find X8 Ultra, возможно, избежит этой проблемы. Также сообщается, что Oppo начала разрабатывать новый флагман, который появится после X8 Ultra, и его края могут быть уменьшены до максимум 7,99 мм, тогда как минимальная толщина OnePlus 13 составляет 8,5 мм.

Кроме того, X8 Ultra получит усовершенствованный экран на основе технологии LIPO, предназначенной для уменьшения рамок и создания более тонкого и легкого дисплея.

Ожидается, что именно этот смартфон станет пионером по внедрению данной технологии в 2025 году, в то время как Xiaomi 15 Ultra и Vivo X200 Ultra не будут использовать ее.

Также предполагается, что Find X8 Ultra будет иметь тот же дизайн камеры, что и складная модель N5, но с улучшенными объективами Hasselblad.