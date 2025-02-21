Оба устройства оснащены мощными батареями, прочными корпусами и оборудованием, созданным для активного использования на свежем воздухе

Doogee вновь представил два защищенных смартфона — S118 Pro и S119. Оба устройства получили мощные батареи, прочные корпуса и оборудование, предназначенное для активного использования на природе.

Хотя они имеют схожие черты, обе модели предлагают различные решения в области дисплея, производительности и камер.

Модель S118 Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 7050 и комплектуется 24 ГБ оперативной памяти.

Смартфон оснащен 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство имеет рейтинг IP68 и IP69K, который подтверждает его устойчивость к пыли и воде, а также соответствует военному стандарту MIL-STD-810H.

На задней панели расположена 108-мегапиксельная основная камера, 20-мегапиксельный датчик ночного видения и 32-мегапиксельный фронтальный модуль.

Для звукового сопровождения S118 Pro укомплектован двумя динамиками. Батарея емкостью на 10 800 мАч обеспечивает длительное время работы устройства. Зарядка происходит со скоростью 33 Вт.

S119 вводит в категорию защищенных телефонов интересное новшество — 1,32-дюймовый дополнительный дисплей на задней панели. Он способен отображать уведомления, данные о звонках, уровень заряда аккумулятора и даже пользовательские циферблаты.

Основой устройства является 6,72-дюймовая IPS-панель с Full HD+ разрешением с каплевидным вырезом. Внутри смартфона установлен процессор MediaTek MT8788, вместе с 8 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ.

Процессор MT8788 — это 4G SoC, состоящий из четырех ядер Cortex-A73 и четырех ядер Cortex-A53 с тактовой частотой 2 ГГц. Он не совсем подходит для игр и требовательных задач, так что не стоит ожидать от него флагманской производительности. Что касается программного обеспечения, оба устройства работают на Android 14 сразу из коробки.

Как и модель S118 Pro, S119 также предлагает значительную батарею, хотя и меньшего объема — 10 200 мАч. Он поддерживает 33 Вт зарядку, что поможет продлить его срок службы.

Камеры у S119 представлены 100-мегапиксельной основной, 20-мегапиксельным датчиком ночного видения и 5-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. А что касается устойчивости, смартфон имеет такие же сертификаты IP68, IP69K и MIL-STD-810H.