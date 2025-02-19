Samsung обещает предоставить поддержку ПО, включая 4 обновления операционной системы и 4 года обновлений безопасности, до 2030 года

Шесть месяцев спустя после выхода Galaxy A06, Samsung представила его версию с поддержкой 5G. Анонсированный в Индии, Galaxy A06 5G стал первым представителем серии Galaxy A0, который поддерживает 5G-сети. Дизайн телефона практически аналогичен 4G-версии, но теперь он также имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP54, что увеличивает его прочность.

Размер и разрешение экрана остались прежними по сравнению с 4G-версией. Однако 6,7-дюймовый HD+ экран теперь обновляется с частотой 90 Гц вместо 60 Гц. Внутри устройства установлен процессор MediaTek Dimensity 6300, а также предоставляется до 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Galaxy A06 5G также имеет гибридный слот для SIM-карт, что позволяет использовать либо две nano-SIM, либо одну SIM-карту и карту MicroSD.

Основная камера на задней панели составляет 50 мегапикселей, дополненная 2-мегапиксельным датчиком глубины. Спереди расположена 8-мегапиксельная камера в вырезе. Как и у 4G-версии, в Galaxy A06 5G используется батарея на 5000 мАч с поддержкой 25 Вт зарядки, а также есть боковой сканер отпечатков пальцев и разъем для наушников.

Более поздний релиз Galaxy A06 5G означает, что он поставляется с One UI 7 на Android 15. Samsung гарантирует программное обеспечение, обеспечивая 4 обновления ОС и 4 года обновлений безопасности до 2030 года.