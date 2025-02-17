Это выглядит весьма вероятно, особенно на фоне быстрого выхода Android 16 от Google

Компания Samsung в этом году сильно разочаровала пользователей из-за медленного развертывания One UI 7. Процесс стабильного обновления протекал крайне медленно, без каких-либо ясных сроков, и пока ни одно из устройств Galaxy не обзавелось стабильной версией, что значительно расстроило пользователей. Однако ситуация с One UI 8 может оказаться более оптимистичной.

Значительные задержки при релизе One UI 7.0 порождали сомнения о том, сможет ли Samsung вовремя представить One UI 8. На данный момент влияние кажется положительным, согласно первичным данным от известного информатора Samsung Ice Universe.

Ice Universe утверждает, что One UI 8 будет выпущен раньше ранее ожидаемых сроков. Он не раскрывает конкретные детали о дате выхода, но это может означать, что задержки, подобные тем, что были с One UI 7, не повторятся. Это кажется вполне вероятным, особенно на фоне ускоренного выпуска Android 16 от Google.

Активная работа над Android 16 уже началась. На сегодняшний день Google выпустила две публичные бета-версии, которые доступны для официальных владельцев устройств Pixel. Ожидается, что стабильная версия будет представлена к концу второго квартала текущего года, а Samsung, возможно, анонсирует One UI 8 в третьем квартале 2025 года.