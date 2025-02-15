Компания Samsung планирует выпустить дополнительные бета-версии: пятую — в марте и шестую — в апреле

Семейство Galaxy S25 было анонсировано в начале этого месяца с новым интерфейсом One UI 7, основанным на Android 15. Тем не менее обновление до One UI 7 ещё не стартовало для предыдущих моделей Samsung, включая флагманскую серию Galaxy S24, выпущенную в прошлом году.

Недавние слухи от инсайдера в X, подтвержденные одним из наиболее известных китайских утечек, указывают на то, что стабильная версия One UI 7 в лучшем случае станет доступной в апреле, и не раньше.

Причина этого в том, что Samsung, судя по всему, запланировала дополнительные бета-версии: пятую — в марте и даже шестую — в апреле. Эта версия должна стать финальной, так что окончательное обновление, вероятно, увидит свет всего через несколько дней или недель после этого.

В прежние годы отмечалась скорость, с которой Samsung выпускала новые значимые обновления Android. В этом же случае компания выбрала совершенно другой подход. В то время как многие её конкуренты обновили, по крайней мере, часть своих устройств, Samsung не спешит.

Кроме того, Google планирует релиз Android 16 в июне (если всё пройдет по плану), и если One UI 7 действительно выйдет в апреле, владельцы старых устройств Samsung смогут пользоваться Android 15 всего два месяца, прежде чем Google представит новую версию — и неизвестно, сколько времени потребуется Samsung для её установки на своих устройствах.

Несмотря на то что One UI 7 является значительной переработкой интерфейса Samsung и содержит множество улучшений, ситуация кажется достаточно комичной. Так что самое лучшее, что можно сделать — это надеяться, что информация окажется неверной.