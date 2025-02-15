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10test
Samsung исправит проблемы с камерой Galaxy S25 обновлением прошивки
Обновление уже появилось в Южной Корее и скоро будет доступно по всему миру

В начале этого месяца Samsung начала поставки серии Galaxy S25, однако ранние пользователи начали сообщать о проблемах с работой камеры. На Reddit и в сообществе Samsung появились множество сообщений, описывающих наличие полос на всех трех моделях серии.

Хотя проблема кажется не слишком распространенной, представители Samsung заявили, что они осведомлены о данной проблеме и уже подготовили решение. Ожидается, что это обновление программного обеспечения уже поступило в Корею и вскоре будет доступно по всему миру.

Полосы представляют собой видимые, неестественные линии на тех участках, где должны быть ровные цветовые переходы. Это наиболее заметно на снимках, сделанных в ночном режиме, когда горизонт в условиях сумерек или рассвета отображается с горизонтальными и вертикальными линиями.

Пользователи отметили, что в других режимах все работает корректно, подчеркнув, что у телефонов Samsung могут возникать проблемы с постобработкой фотографий с длительной выдержкой.

#samsung #galaxy s25
Источник: gsmarena.com
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