Обновление уже появилось в Южной Корее и скоро будет доступно по всему миру

В начале этого месяца Samsung начала поставки серии Galaxy S25, однако ранние пользователи начали сообщать о проблемах с работой камеры. На Reddit и в сообществе Samsung появились множество сообщений, описывающих наличие полос на всех трех моделях серии.

Хотя проблема кажется не слишком распространенной, представители Samsung заявили, что они осведомлены о данной проблеме и уже подготовили решение. Ожидается, что это обновление программного обеспечения уже поступило в Корею и вскоре будет доступно по всему миру.

Полосы представляют собой видимые, неестественные линии на тех участках, где должны быть ровные цветовые переходы. Это наиболее заметно на снимках, сделанных в ночном режиме, когда горизонт в условиях сумерек или рассвета отображается с горизонтальными и вертикальными линиями.

Пользователи отметили, что в других режимах все работает корректно, подчеркнув, что у телефонов Samsung могут возникать проблемы с постобработкой фотографий с длительной выдержкой.