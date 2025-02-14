Менеджер по продукции OnePlus Open подтвердил, что компания приостанавливает свои планы по выпуску складных устройств.

В октябре 2023 года OnePlus анонсировала свое первое устройство складного формата смартфон OnePlus Open, который стал международной версией Oppo Find N3, выпущенного одновременно в Китае. С учетом предстоящего релиза Oppo Find N5 на следующей неделе в Китае, ожидалось, что OnePlus вскоре представит Open 2 как глобальную версию Find N5, однако этого не произойдет.

Вейл Джи, менеджер по продукции OnePlus Open, подтвердил, что компания приостанавливает свои планы на выпуск складных устройств и не представит Open 2 в течении этого года. Как сообщается, компания намерена «перекалиброваться для инноваций», что ставит под сомнение детали этого подхода. Это не означает, что компания окончательно уходит с рынка складных смартфонов, но скорее делает паузу в запуске новых моделей в текущем году.

Также из нового объявления следует, что текущие пользователи OnePlus Open будут продолжать получать регулярные обновления ПО и исправления безопасности. Это также подсказывает, что Oppo Find N5 вполне может быть представлен за пределами Китая.