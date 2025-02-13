Пока непонятно, являются ли обсуждаемые аккумуляторы типом Si/C или же это литий-ионные батареи, как в моделях серии Galaxy S25

Согласно недавнему отчету из Южной Кореи, Samsung собирается оснащать свои будущие смартфоны Galaxy S26, которые выйдут в следующем году, аккумуляторами типа Si/C с емкостью до 7000 мАч. Между тем инсайдер заявил, что аккумулятор в модели Galaxy S26 Ultra не будет превышать 6000 мАч.

Этот источник выразил уверенность в своих словах и даже обязался удалить аккаунт в X (ранее Twitter), если Galaxy S26 Ultra получит аккумулятор на 7000 мАч или хотя бы на 6000 мАч. Более того, по его информации, в исследовательской лаборатории Samsung имеется аккумулятор с максимальным значением 5550 мАч, в то время как действительная емкость составляет примерно 5396 мАч.

Важно отметить, что информатор не уточнил, относятся ли обсуждаемые аккумуляторы к типу Si/C или являются литий-ионными, как это наблюдается в модели Galaxy S25. В любом случае, официальное представление серии Galaxy S26 ожидается примерно через год, и будет полезно дождаться дополнительных подтверждений этой информации из разных источников. В ближайшие месяцы станет доступно множество данных о новой линейке S26.