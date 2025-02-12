Основной особенностью новой серии Redmi Smart TV A Pro 2025 является 4K Ultra HD экран с разрешением 3840 × 2160 пикселей

Xiaomi официально представила Redmi Smart TV A Pro 2025 Energy-Saving Edition, новую серию доступных 4K-телевизоров с диагоналями экрана от 43 до 75 дюймов.

Основной особенностью новой серии Redmi Smart TV A Pro 2025 является 4K Ultra HD экран с разрешением 3840 × 2160 пикселей. Модель с диагональю 75 дюймов выделяется частотой обновления 144 Гц и поддерживает MEMC 120 Гц для улучшения плавности изображения без размытия.

Xiaomi утверждает, что телевизор охватывает 94% цветового пространства DCI-P3 с точностью цветопередачи △E≈2. Плавная цветовая калибровка дополнительно улучшает общую правильность цветопередачи, а технология уменьшения синего света снижает нагрузку на глаза при длительных просмотрах.

В основе Redmi Smart TV A Pro 2025 лежит четырехъядерный процессор Cortex-A55 с тактовой частотой 1,9 ГГц, который работает в связке с графическим процессором Mali-G57 MC1. Телевизор имеет 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Система Xiaomi HyperOS гарантирует оптимизированный и плавный пользовательский интерфейс с глубокой интеграцией в экосистему Xiaomi. Для подключения Redmi Smart TV A Pro 2025 поддерживает Wi-Fi 6, а также Bluetooth 5.2.

Телевизор обладает множеством входов, включая два HDMI-порта (один из которых поддерживает eARC), два USB-порта (с одним USB 3.0 для ускоренной передачи данных), AV-вход, DTMB-тюнер, Ethernet-порт и выход S/PDIF, предоставляя широкие возможности для подключения сторонних устройств.

Xiaomi интегрировала голосового помощника Xiao Ai, который работает на базе искусственного интеллекта, что позволяет управлять телевизором голосом и интегрировать его в систему умного дома. Пульт дистанционного управления, входящий в комплект, поддерживает NFC, что позволяет зеркалить экран, упрощая трансляцию содержимого с мобильных устройств на телевизор. Кроме того, телевизор оснащен двумя стереодинамиками мощностью 10 Вт.