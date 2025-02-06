Mix Flip 2 все равно превзойдет своего предшественника с емкостью 4 780 мАч

Ожидается, что следующий флагманский Android-смартфон от Xiaomi получит множество значительных улучшений по сравнению с прежней моделью. Одним из таких усовершенствований, судя по слухам, станет аккумулятор с большей емкостью, хотя, как показывает новая информация, его объем не будет столь велик. Тем не менее, Mix Flip 2 может компенсировать это, предложив новые функции в серии.

Некоторые источники указывают на обновления в емкости батареи по сравнению с предыдущей моделью, однако надежный инсайдер Digital Chat Station утверждает, что емкость была снижена до диапазона 5050–5100 мАч, хотя ранее намекалось на показатель около 5600 мАч.

Тем не менее даже если такая емкость подтвердится для Mix Flip 2, она все равно превысит показатели предыдущей модели, имевшей 4780 мАч.

К тому же, Digital Chat Station подтверждает наличие у второго поколения флагманских моделей относительно быстрой 50-ваттной беспроводной зарядки от Xiaomi, которая выделяется на фоне характеристик нового Samsung Galaxy S25 Ultra и отсутствовала в оригинальном Mix Flip.

Новый преемник также получит защиту IPX8, что, хоть и не является максимальной водозащитой, будет улучшением, учитывая, что у Mix Flip не было официального рейтинга IP.