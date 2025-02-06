Galaxy Z Fold7 будет разработан на основе дизайна лимитированной версии Galaxy Z Fold Special Edition, а не на основе Galaxy Z Fold6

В последнем отчете указано, что Samsung уберет традиционную поддержку стилуса из Galaxy Z Fold7, чтобы сделать свой новый складной смартфон тоньше. Поддержка стилуса все еще может сохраниться, но благодаря новому устройству S Pen.

Ожидается, что Galaxy Z Fold7 будет представлен летом, на следующем мероприятии Samsung Galaxy Unpacked. Однако свежие данные об этом складном устройстве продолжают появляться в интернете. Подводя итог, сообщается, что Galaxy Z Fold7 будет основан на дизайне лимитированной версии Galaxy Z Fold Special Edition, а не Galaxy Z Fold6.

По последним данным, Galaxy Z Fold7 не будет тоньше, чем Special Edition, толщина которого 4,9 мм в открытом и 10,6 мм в закрытом состоянии. Новый форм-фактор должен сократить видимость сгибов благодаря улучшенному шарниру. Неясно, сможет ли Galaxy Z Fold7 соответствовать этому аспекту, как Galaxy Z Fold Special Edition.

Переход на дизайн Special Edition, как полагают, связан с удалением датчика, который обрабатывает сигналы от обычного S Pen. Хотя Special Edition предлагался без такой поддержки, Samsung, по слухам, разрабатывает новое устройство S Pen, чтобы Galaxy Z Fold7 все же обеспечивал эту функциональность. Так как массовое производство планируется на май, ожидается, что весной появится больше информации о компонентах смартфона.