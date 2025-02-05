Пока неясно, останется ли устройство под названием Racing, однако известно, что его используют OnePlus, Xiaomi, Honor и vivo для разных моделей

В 2024 году Realme представила свой смартфон GT 7 Pro на международном рынке и в настоящее время разрабатывает еще одно флагманское устройство. Согласно заявлению вице-президента компании Чейза Сюя, это будет "гоночная версия", с акцентом на высокую производительность.

Новинка была замечена на платформе TENAA, а позже - на Geekbench. Уже известно, что она получит чипсет Snapdragon 8 Elite, но будет иметь только две камеры и не снабжена телеобъективом. Geekbench продемонстрировал модель с 16 ГБ оперативной памяти, а TENAA подтвердила, что дизайн и размеры останутся аналогичными с Realme GT 7 Pro. Место телеобъектива займет светодиодная вспышка.

Пока неясно, сохранит ли устройство название Racing, но известно, что OnePlus, Xiaomi, Honor и vivo используют его для различных моделей. Учитывая, что линейка GT названа в честь гоночных автомобилей, не будет удивительным, если это название будет присутствовать в финальной версии продукта.