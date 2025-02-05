200-мегапиксельный перископ-телеобъектив с 4,3-кратным оптическим зумом, основанн на сенсоре ISOCELL HP9 от Samsung.

Xiaomi 15 Ultra будет акцентировать внимание на камерах, и это является вполне осознанным решением. Сегодня в X появился новый слух от инсайдера, который подтверждает уже известную конфигурацию камер устройства. Несмотря на это, такое своего рода «подтверждение» усиливает уверенность в том, что телефон действительно будет оснащён этими камерами.

Основная камера с разрешением 50 мегапикселей будет использовать на 1-дюймовый сенсор Lytia LYT-900 от Sony. Для 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры предусмотрен сенсор ISOCELL JN5 от Samsung. Телеобъектив с разрешением 50 мегапикселей и трехкратным оптическим увеличением будет использовать сенсор Sony IMX858, а значительным обновлением станет 200-мегапиксельный перископ-телеобъектив с 4,3-кратным оптическим зумом, основанный на сенсоре ISOCELL HP9 от Samsung, который приобрел популярность благодаря vivo в моделях X100 Ultra и X200 Pro. Это оборудование, пожалуй, одно из лучших на сегодняшний день, из-за чего у Xiaomi 15 Ultra на аппаратном уровне практически не будет конкурентов. Однако стоит помнить, что качество камеры зависит не только от аппаратного обеспечения, но и от программ и обработки.

Согласно слухам, модель будет оснащена чипсетом Snapdragon 8 Elite, батареей на 6000 мАч с поддержкой 90-ваттной проводной зарядки и 50-ваттной беспроводной зарядки, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Она точно будет работать на Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2.0 от Xiaomi. Официальное представление телефона в Китае ожидается 26 февраля, а спустя несколько дней на MWC в Барселоне состоится его глобальная презентация.