Компания Nothing анонсировала новый тизер модели Phone 3a, на котором видна особая кнопка для камеры. Официально подтверждено, что Phone 3a выйдет 4 марта и компания уже ранее продемонстрировала обновлённый дизайн модуля задней камеры.
Nothing поделился изображением с надписью: «Ваша вторая память, на расстоянии одного клика». Под выражением «вторая память» подразумеваются фотографии и видео, которые люди создают, сохраняя важные моменты, что говорит о наличии специальной кнопки камеры. Кнопка, видимо, расположена непосредственно под кнопкой питания, что может быть не самым удобным местом для камеры.
Подробности о характеристиках Nothing Phone 3a остаются тайной, но слухи указывают на то, что устройство может работать на базе чипа Snapdragon 7s Gen 3. Также предполагается наличие 6,8-дюймового OLED-экрана, фронтальной камеры на 32 мегапикселя и тройной задней камеры с основным модулем на 50 мегапикселей и телеобъективом с аналогичным разрешением и двукратным оптическим зумом. Прогнозируется, что Phone 3a будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Ожидается, что в ближайшее время компания представит дополнительные тизеры, которые подтвердят некоторые из этих утекших характеристик, поскольку выпуск смартфона уже не за горами.