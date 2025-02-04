Новый тизер Phone 3a намекает на наличие отдельной кнопки камеры.

Компания Nothing анонсировала новый тизер модели Phone 3a, на котором видна особая кнопка для камеры. Официально подтверждено, что Phone 3a выйдет 4 марта и компания уже ранее продемонстрировала обновлённый дизайн модуля задней камеры.

Nothing поделился изображением с надписью: «Ваша вторая память, на расстоянии одного клика». Под выражением «вторая память» подразумеваются фотографии и видео, которые люди создают, сохраняя важные моменты, что говорит о наличии специальной кнопки камеры. Кнопка, видимо, расположена непосредственно под кнопкой питания, что может быть не самым удобным местом для камеры.

Подробности о характеристиках Nothing Phone 3a остаются тайной, но слухи указывают на то, что устройство может работать на базе чипа Snapdragon 7s Gen 3. Также предполагается наличие 6,8-дюймового OLED-экрана, фронтальной камеры на 32 мегапикселя и тройной задней камеры с основным модулем на 50 мегапикселей и телеобъективом с аналогичным разрешением и двукратным оптическим зумом. Прогнозируется, что Phone 3a будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Ожидается, что в ближайшее время компания представит дополнительные тизеры, которые подтвердят некоторые из этих утекших характеристик, поскольку выпуск смартфона уже не за горами.