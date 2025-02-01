Бюджетный Galaxy Z составит конкуренцию iPhone SE

Компания Samsung недавно представила свой первый финансовый отчет за 2025 год, и одной из упомянутых новостей стало тонкое указание на новый складной смартфон. Фирма надеется, что эта свежая модель, наряду с другими её инициативами, поспособствует «расширению клиентской базы» в сегменте, где до сих пор наблюдаются низкие объемы продаж. Складные устройства обычно уступают по популярности традиционным телефонам по двум основным причинам: они представляют собой совершенно иной тип гаджетов и стоят значительно дороже.

Когда покупатели могут выполнять основные функции на стандартном телефоне и при этом платить меньше, складные модели становятся скорее прихотью. Они могут быть более уязвимыми к повреждениям в сравнении с обычными моделями, а также имеют вышеупомянутое отличие. Samsung стремится исправить эту ситуацию, предложив в 2025 году «улучшенные форм-факторы».

Особенно интересным стало заявление о появлении «диверсифицированной линейки» в этом году. Это действительно наводит на мысль, что Samsung готовит к выпуску новый складной смартфон. Учитывая, что большинство складных девайсов имеют высокую цену, логичным ходом стал бы выпуск доступного варианта. Подобно iPhone SE, более бюджетный Galaxy Z мог бы стать отличным способом познакомить новых пользователей с инновационной категорией смартфонов.