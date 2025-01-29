На прошлой неделе Samsung продемонстрировала Galaxy S25 Edge, который, как полагали, будет представлять собой Galaxy S25 Slim.

Пока корейская компания не поделилась подробностями о характеристиках Galaxy S25 Edge, но недавно возникший слух утверждает, что камера этого устройства будет отличаться от ранее поступавших сведений.

Изначально известный как Galaxy S25 Slim, Galaxy S25 Edge, по слухам, будет оснащён задней тройной камерой: основной модуль на 200 мегапикселей, телеобъектив на 50 мегапикселей и сверхширокоугольный модуль на 50 мегапикселей. Однако, по словам одного из пользователей X, S25 Edge будет иметь двойную камеру, состоящую из основного модуля на 200 мегапикселей и сверхширокоугольного на 12 мегапикселей. Источник отметил, что это инсайдерская информация о прототипе, поэтому конечный продукт может значительно отличаться.

Тем временем, у Samsung Galaxy S25 Ultra установлена сверхширокоугольная камера на 50 мегапикселей, а у моделей S25 и S25+ — сверхширокоугольные модули на 12 мегапикселей, поэтому возможно предположить, что в S25 Edge также будет установлена камера на 12 мегапикселей.

По сообщению, экран Samsung Galaxy S25 Edge будет защищён стеклом Gorilla Glass Victus 2, как и у моделей S25 и S25+, а дисплей Galaxy S25 Ultra защищён Gorilla Armor 2. Galaxy S25 Edge должен появиться в продаже в апреле.