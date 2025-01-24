Смартфон 40 Premier будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти и как минимум 256 ГБ встроенного хранилища

Стало известно, что Camon 40 Premier 5G станет последним флагманским смартфоном среднего сегмента от Tecno на базе Android в ближайшее время. Также теперь утверждается, что 40 Premier будет поддерживать относительно быструю зарядку и NFC.

Свежая информация о серии Camon 40 снова намекает на то, что Tecno решила отказаться от выступающей камеры в стиле OnePlus 13, которая была характерна для предыдущих моделей, хотя, вероятно, компания использовала дизайн Oppo Find X8 Pro в своей флагманской модели в этой серии.

Смартфон имеет единый круглый выступ камеры, размещенный в середине верхней задней части корпуса. В нем расположены 4 объектива в привычной квадратной компоновке, при этом один из них выполнен в квадратной форме.

Camon 40 Premier, который также зарегистрирован в базе данных FCC как Tecno CM8, по всей видимости, повторит перископический зум-объектив своего предшественника. Он рекламируется как поддерживающий цифровой зум до 60-кратного увеличения, аналогичный модели 30 Premier. Будет ли 40 Premier улучшать возможности камеры этой серии, пока остается неизвестным.

Более определенно, предполагается, что 40 Premier будет представлен с 12 ГБ оперативной памяти и минимум 256 ГБ внутреннего хранилища. Устройство выйдет с 70-ваттной технологией быстрой зарядки, которая хотя и не улучшена по сравнению с 30 Premier, все же способна конкурировать с большинством устройств в своем ценовом сегменте, за исключением разве что Realme 14 Pro+. На текущий момент нет данных об обновлении аккумулятора для 40 Premier.