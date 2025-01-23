Данная идея не является новшеством: по слухам, Apple работает над чем-то подобным для AirPods Pro 3, которые ожидаются этой осенью

Компания Samsung представила свои Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro в июле прошлого года, представив значительные изменения в дизайне. В отличие от округлой формы прошлых моделей, теперь наушники имеют ножку. Более того, версия Pro оснащена световой полоской, придающей ей уникальный облик и выделяющей её среди AirPods и других аналогов. Однако Samsung не намерена останавливаться на этом. Компания замахнулась на гораздо более амбициозные цели в области носимых устройств.

Согласно Марку Гурману из Bloomberg, планируется, что Samsung добавит камеры в свои Galaxy Buds, что должно привнести новые функции и улучшить качество звука. Впрочем, эта идея не нова. По слухам, Apple разрабатывает нечто подобное для AirPods Pro 3, которые ожидаются этой осенью. К сожалению, Гурман не раскрыл, какие именно функции Samsung планирует внедрить с помощью камеры. Ранее было упомянуто, что Apple внедрит управление жестами через ИК-камеры, что улучшит взаимодействие с устройством.

Несмотря на недостаток информации о будущих планах Samsung, тенденции в отрасли позволяют ожидать, что их наушники получат аналогичные функции приложению для умных очков Ray-Ban Meta Smart Glasses. Сообщается, что «Samsung Galaxy Buds с камерами могут временно заменить умные очки». Пока же неясно, когда Samsung планирует выпустить наушники с камерами на рынок.