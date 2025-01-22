Apple рассматривает возможность отказа от названия iPhone SE в пользу нового наименования — iPhone 16E

Ходят слухи, что Apple работает над созданием доступного iPhone. Недавний отчет раскрыл важную деталь дизайна iPhone SE 4. Предполагается, что в модели iPhone SE, выход которой ожидается в 2025 году, будет использоваться функция Dynamic Island.

Доступная версия iPhone от компании из Купертино уже продемонстрировала свой дизайн и технические характеристики. Влиятельный инсайдер Эван Бласс опубликовал коды для ряда будущих продуктов Apple, включая iPhone SE 4. Вместе с этими данными были предоставлены изображения будущей модели iPhone SE, которые показывают устройство с Dynamic Island. Это стало бы значительным обновлением для iPhone SE, приближая его к флагманским моделям iPhone.

Следовательно, можно ожидать, что кнопка Home будет убрана, уступая место безрамочному дисплею с функцией Face ID. Одним из главных достоинств iPhone SE 4 являются интеллектуальные инструменты Apple, такие как Genmoji, Writing Tools, Image Playground и даже интеграция ChatGPT. Тем не менее остается неопределенность вокруг того, будет ли Apple продавать iPhone с Dynamic Island по цене до 500 долларов.

Существует вероятность, что Apple может отказаться от названия iPhone SE и выбрать название iPhone 16E, но это пока не определено. В утечке от Эвана Бласса устройство фигурирует под именем iPhone SE 4 в программном коде. Стоит помнить, что это всего лишь неподтвержденная информация, поэтому отнестись к этому следует с определенной долей осторожности.