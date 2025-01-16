Устройство будет иметь переднюю панель с разрешением Full HD+, а также встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев

Oppo разрабатывает новый смартфон серии A5, оснащенный мощной батареей. Этот аппарат был замечен на фотографиях с видимым номером модели, что позволило обнаружить его на сайте TENAA.

На изображениях и в описании упоминается аккумулятор емкостью 6500 мАч (минимальная емкость - 6330 мАч, разделенный на два элемента) и AMOLED-дисплей размером 6,7 дюйма. Это уже третье устройство серии Oppo A5, следующее за моделями 2018 и 2020 года. Серия Oppo A очень популярна, предлагая широкий спектр с точки зрения цен: от очень доступных устройств начального уровня до надежных моделей среднего класса.

Устройство будет оснащено, как и у модели A5 Pro передней панелью с разрешением Full HD+ и встроенный под экран сканер отпечатков. На задней панели расположена двойная камера 50 МП + 2 МП, на круглом выступе. Отличительной особенностью телефона станет чипсет Snapdragon 695, работающий на частоте 2,2 ГГц, а также поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Oppo иногда выпускает серию A за пределами Китая, но предполагается, что новое устройство серии A5 первым делом появится на внутреннем рынке.