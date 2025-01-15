Asus Zenfone 12 Ultra будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite.

Компания Asus анонсирует Zenfone 12 Ultra 6 февраля, что на месяц раньше прошлой модели. Смартфон Asus, не предназначенный для игр и выходящий в 2025 году, появился на Geekbench незадолго до своего релиза. Устройство представлено как «ASUSAI2501H». Это подтвержденный номер модели Zenfone 12 Ultra, что было выявлено через базу данных IMEI. По предоставленному скриншоту, Zenfone 12 Ultra достиг 3036 баллов в одноядерном тестировании и 9656 в многоядерном. Эти результаты соответствуют ожидаемым для чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite, что, вероятно, будет установлен в данной модели.

Бенчмарк был проведен на прототипе с 16 ГБ оперативной памяти, хотя, возможно, будут предложены и другие конфигурации (для сравнения, базовая версия Zenfone 11 Ultra имела 12 ГБ). Устройство работает под управлением Android 15.