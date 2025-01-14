Внутри Red Magic 10 Pro установлен процессор Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой 4,32 ГГц, а также графический чип Adreno 830.

Red Magic анонсировала смартфон для игр Red Magic 10 Pro, который делает акцент на высокой производительности и стильном дизайне, отличаясь фронтальной камерой под дисплеем. Устройство представлено в новом цвете под названием Red Magic 10 Pro Lightspeed edition.

Внутри Red Magic 10 Pro работает чип Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой 4,32 ГГц, а также графический чип Adreno 830, которые обеспечивают лидерство в рейтингах производительности AnTuTu. Камера оснащена тремя сенсорами: два по 50 МП (основной и ультраширокий) и макрообъектив с разрешением 2 МП. Фронтальная камера, расположенная под экраном, имеет разрешение 16 МП.

Во время игр устройство удерживает температуру благодаря новой системе жидкостного охлаждения ICE 13.5. Ёмкий аккумулятор на 6500 мАч имеет быструю зарядку мощностью 80 Вт. Модель смартфона работает на ОС Red Magic 10.0. Два стереодинамика с поддержкой 96 кГц lossless audio обеспечивают объемное звуковое сопровождение.