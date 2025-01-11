iPhone 16E станет самым доступным по цене iPhone

Новый iPhone SE, похоже, изменит своё название и будет называться iPhone 16E. Свежий отчет сообщает, что его выход намечен на апрель, и благодаря китайскому инсайдеру Digital Chat Station стали известны его спецификации.

Представьте iPhone 16E как модифицированную версию iPhone 14: тот же 6,06-дюймовый FHD+ LTPS OLED-дисплей с поддержкой частоты обновления 60 Гц и и вырезом для технологии Face ID, которое впервые появится в серии SE. Также устройство имеет плоский металлический корпус, одинарную заднюю камеру, защиту от воды и новый чип Apple A18 — это главное отличие от iPhone 14.

По утверждению того же источника, iPhone 16E станет самым доступным по цене iPhone, стартовая стоимость которого, согласно слухам, составит 499 долларов США. Это больше на 70$ по сравнению с моделью 2022 года, но апгрейд чипа и внедрение Face ID и OLED-дисплея оправдывают разницу. К тому же 16E, предположительно, будет оснащён 8 ГБ оперативной памяти с поддержкой Apple Intelligence.