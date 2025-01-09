Проектор оснащен аккумулятором на 5000 мАч и двумя динамиками мощностью 1 Вт

Компания Aurzen представила на выставке CES 2025 первый в мире портативный проектор с тройным складыванием под названием ZIP.

Благодаря тройной складной конструкции ZIP, в сложенном состоянии проектор имеет размеры 84 x 78 x 26 мм и весит всего 280 г, что делает его по-настоящему портативным. Устройство поддерживает отображение как горизонтального, так и вертикального контента, включая видео из приложений, таких как TikTok, благодаря встроенному гироскопу.

ZIP оснащен DLP-технологией с разрешением 720p (с возможностью поддержки 4K), яркостью 100 ANSI-люмен и двумя стереодинамиками мощностью 1 Вт. Аккумулятор емкостью 5000 мАч заряжается через USB-C и обеспечивает до 90 минут работы без подзарядки.

Проектор поддерживает Bluetooth 5.4 и функцию зеркалирования экрана. Также доступен дополнительный Wi-Fi-ключ CastPlay, который обеспечивает соединение между ZIP и совместимыми устройствами. Устройство работает с Android, Windows, iOS и macOS.

Хотя ZIP вряд ли сможет конкурировать с такими портативными проекторами, как Samsung Freestyle, он предлагает уникальное компактное решение, идеально подходящее для путешествий.