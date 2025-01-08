TCL характеризует устройство как компактное, хотя точные размеры пока не разглашены

На выставке CES 2025 компания TCL представила новый портативный проектор под названием PlayCube. Пока что доступна лишь ограниченная информация о данном устройстве. На опубликованных изображениях видно, что устройство отличается компактными размерами и оригинальным поворотным дизайном, который, по заявлению производителя, является уникальным. Компания подчеркнула, что стремится предложить инновационные решения для создания портативных кинотеатров.

Как видно из названия, проектор выполнен в форме куба. Его особенностью является поворотный механизм, который, вероятно, позволяет изменять угол проекции. TCL описывает устройство как компактное, хотя точные габариты пока не раскрыты. По слухам, проектор настолько мал, что его можно разместить на прикроватной тумбочке. Устройство оснащено платформой Google TV. Кроме того, встроенная батарея делает его мобильным.

Технические характеристики, такие как разрешение, максимальная яркость и рекомендуемый размер изображения, пока остаются неизвестными. Также не уточнены дата выхода и стоимость PlayCube.