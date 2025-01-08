Новый драйвер является уменьшенной версией устройства, использовавшегося в проводных наушниках EAH-TZ700, выпущенных компанией в 2019 году

На выставке CES 2025 компания Technics представила новую модель своих премиальных наушников — EAH-AZ100. Эта модель является продолжением модели EAH-AZ80 и сохраняет все ключевые достоинства предшественников, при этом предлагая улучшенное качество звука и более эффективное шумоподавление.

Основные изменения коснулись трех аспектов. Во-первых, это внедрение технологии Magnetic Fluid Driver, которая, по заявлению Technics, обеспечивает «минимальные искажения, высокую детализацию звука и глубокие, насыщенные басы».

Во-вторых, появилась функция Voice Focus AI, предназначенная для улучшения качества голоса во время разговоров. Она использует несколько микрофонов и современный алгоритм искусственного интеллекта, чтобы в реальном времени устранять шум ветра и другие посторонние звуки.

Третье важное обновление — это усовершенствованное активное шумоподавление с режимом разговора, позволяющее слышать собеседника, не снимая наушники. Кроме того, новая модель стала на 10% компактнее и на 16% легче. Уменьшение габаритов стало возможным благодаря переносу микрофона обратной связи с каплевидной части наушника на боковую сторону звуковой трубки, что позволило сделать верхнюю пластину AZ100 более округлой.

Новый драйвер представляет собой уменьшенную версию того, что использовался в проводных наушниках EAH-TZ700, выпущенных компанией в 2019 году.

Магнитная жидкость в драйвере — это «маслянистая субстанция, содержащая магнитные частицы, которая вводится в пространство между магнитом и звуковой катушкой». Однако, как заверяет руководитель проекта Technics Райан Ю, утечка жидкости полностью исключена благодаря надежной конструкции.

Новый 10-миллиметровый драйвер обещает насыщенный бас и высокую детализацию благодаря алюминиевой диафрагме. Наушники поддерживают Dolby Atmos и Dolby Audio, а также оснащены Bluetooth LE с поддержкой Auracast, LDAC, LC3 с низкой задержкой и Google Fast Pair. Время автономной работы составляет 10 часов без кейса и 28 часов с ним при включенном ANC, что значительно превосходит показатели предыдущей модели.