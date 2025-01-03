Стали известны характеристики Realme 14 Pro+ перед запуском

Realme 14 Pro+ ожидается к выходу уже в этом месяце. Основные параметры устройства уже стали известны благодаря утечкам: предполагается, что смартфон получит процессор Snapdragon 7s Gen 3, тройную основную камеру и мощный аккумулятор.

Digital Chat Station на платформе Weibo поделился подробностями о будущем смартфоне. Согласно данным, устройство получит 6,83-дюймовый экран с разрешением 2800 x 1272 пикселей. Дисплей будет выполнен с четырьмя изгибами, что соответствует современным трендам на рынке мобильных устройств.

В качестве процессора ожидается использование Snapdragon 7s Gen 3 — чипсета среднего уровня от Qualcomm, созданного по 4-нанометровой технологии. Этот же процессор используется в Redmi Note 14 Pro+, который станет прямым конкурентом Realme 14 Pro+.

Основная камера смартфона, как сообщается, будет тройной: главный модуль на 50 МП Sony IMX896, сверхширокоугольный объектив на 8 МП и телеобъектив Sony IMX882 с 50 МП и 3-кратным оптическим зумом. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 МП.

Аккумуляторная батарея устройства, по слухам, будет иметь емкость 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Несмотря на внушительный аккумулятор, смартфон сохранит тонкий корпус толщиной всего 7,99 мм и вес 194 грамма. Также предполагается, что устройство получит защиту по стандарту IP66/68/69 и стеклянную заднюю панель.