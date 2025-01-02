Учитывая потенциальные преимущества этой функции в предотвращении аварий, она может оказаться настоящим спасением в экстренных ситуациях

Samsung активно готовится к мероприятию Unpacked 2025, запланированному на январь. Главным героем события станет флагманская серия S25, вокруг которой уже сейчас циркулирует множество слухов. Предыдущие утечки раскрыли немало деталей о будущих устройствах, а недавно появившийся документ проливает свет на новую функцию безопасности, которая может быть представлена в этой серии.

Недавно опубликованный файл указывает на возможное внедрение функции обнаружения ДТП, которую Samsung рассматривает для включения в серию S25.

Это не первый случай, когда компания планирует добавить спасательную функцию в свою флагманскую серию. Ранее уже появлялись намеки на код, связанный с датчиком автомобильных аварий. Теперь, судя по утечкам Galaxy S25 Ultra, опубликованным Android Authority, эта функция, получившая название Car Crash Detection Wakeup sensor, может наконец стать реальностью.

Принцип работы заключается в том, что усовершенствованный датчик будет анализировать данные с различных сенсоров телефона, помогая пользователям распознавать потенциальные аварии.

Хотя, согласно данным, новая серия уже оснащена датчиком для обнаружения автомобильных аварий, эта функция пока не активирована ни на одном устройстве. Возможно, Samsung занимается доработкой и тестированием перед ее официальным запуском. Учитывая потенциальную пользу, которую эта функция может принести в предотвращении аварий, она станет настоящим спасением в экстренных ситуациях.

Пока остается неизвестным, как именно будет реализована эта функция, но она может стать важным шагом в сфере безопасности и взаимодействия с экстренными службами.