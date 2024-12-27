Это позволит системе загружать обновления в фоновом режиме, и устройство сможет просто переключиться на них после перезагрузок

Предполагается, что устройства Samsung Galaxy S25 будут оснащены функцией, уже давно доступной пользователям других Android-смартфонов: бесшовными обновлениями. Это позволит владельцам Galaxy S25 устанавливать обновления системы в фоновом режиме и пользоваться устройством без перезагрузки.

Бесшовные обновления были впервые внедрены в Android Nougat 7.1 в 2016 году. Однако Samsung не спешила включать их в One UI. Только в этом году компания наконец-то внедрила эту функцию в одном из своих устройств, Galaxy A55. Теперь стало очевидно, что Samsung готова к внедрению бесшовных обновлений в серию флагманских устройств Galaxy S. Утечка данных о Galaxy S25 Ultra указывает на поддержку этой функции. Вероятно, Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus также будут поддерживать бесшовные обновления. Эта информация уже появлялась ранее, но теперь есть более надежные доказательства.

Бесшовные обновления работают с использованием двух наборов разделов: слотов A и B. Система запускается с одного из них, а другой остается неактивным в качестве резервного. Обновления устанавливаются в этот резервный слот, после первой произвольной перезагрузки слот с обновлением становится активным и сразу используется.

Таким образом, использование телефона не прерывается, и пользователи тратят меньше времени, глядя на экран с надписями «Устанавливается обновление» или «Оптимизация приложений». Если обновление проходит неудачно, оригинальная версия системы всё ещё доступна в начальном слоте, куда телефон сможет загрузиться. Безусловно, это полезное обновление для серии Galaxy S25, так как оно значительно улучшит пользовательский интерфейс.