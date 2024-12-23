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10test
Apple разрабатывает собственный OEM дверной звонок
Ожидается, что устройство будет совместимо со смарт-замками Apple и сторонних производителей

Согласно последним слухам, Apple планирует расширить своё присутствие в сфере устройств умного дома, выпустив собственный OEM дверной звонок. Ожидается, что это устройство будет совместимо с умными замками, которые могут быть произведены как Apple, так и сторонними компаниями, и управляться через дисплей HomePod Smart Home.

Рынок умного дома долгое время был для Apple менее приоритетным направлением. Однако, после неудачи с первым автомобилем OEM, компания сосредоточилась на более доступных проектах.

Новый интерес Apple к умным домам, как сообщается, связан с возможностью увеличения продаж своих услуг, таких как облачное хранилище iCloud для хранения данных безопасности пользователей. В этой связи, первый умный дверной звонок от Apple может продаваться в комплекте с внутренними камерами компании и дисплеем HomePod Smart Home.

Сообщается, что новое устройство на базе "homeOS" находится на начальных этапах разработки и может пойти по стопам Apple Car. Оно может стать лицензированным продуктом для других компаний.

Как указано в отчетах, "Apple Doorbell" может быть оснащён функцией Face ID или аналогичной технологией, позволяющей открывать дверь входа просто посредством взгляда. Тем не менее, по информации от Марка Гурмана из Bloomberg, также возможна интеграция с умными замками других производителей, что может повлиять на надёжность системы безопасности, запланированной Apple для будущих поколений.

#apple #oem #face id #apple car #apple doorbell #homeos #homepod smart home
Источник: notebookcheck.net
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