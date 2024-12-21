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10test
Huawei Pura 80 может быть оснащен мощным чипом Kirin 9020
Чип Kirin 9020, вероятно, будет обладать 12-ядерной архитектурой и поддерживать технологию гиперпоточности.

Появилась информация, что новая модель Huawei Pura 80 будет оснащена процессором Kirin 9020. Утечка информации из китайской сети Weibo предполагает, что оценки AnTuTu могут достигать около 1,2–1,3 миллиона баллов.

Что касается технических характеристик, по слухам, устройство получит мощную батарею емкостью 5600 мАч и датчик OmniVision OV50K для камер. В плане дисплея пользователи смогут выбирать между плоским 6,6-дюймовым экраном и более привлекательной 6,8-дюймовой изогнутой версией.

Чип Kirin 9020, вероятно, будет иметь 12-ядерную архитектуру с поддержкой гиперпоточности. Он включает в себя два основных ядра на частоте 2,5 ГГц, шесть средних на 2,1 ГГц и четыре малых на 1,6 ГГц. Предварительные тестирования показывают, что одноядерная производительность находится между Snapdragon 888+ и Snapdragon 7+ Gen 2, а многоядерная может конкурировать с Dimensity 8300 и Dimensity 9200.

В плане графики, Huawei Pura 80 будет использовать собственный чип Maleoon 920 на 840 МГц, представляющий собой обновление Maleoon 910 из Kirin 9010 с тактовой частотой 750 МГц. Важно отметить, что официальных заявлений от Huawei о Pura 80 пока не поступало, потому следует относиться к слухам с осторожностью.

#huawei #dimensity 9200 #dimensity 8300 #kirin 9020 #snapdragon 7+ gen 2 #pura 80 #snapdragon 888+ #maleoon 920
Источник: notebookcheck.net
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