Передняя панель Honor Pad V9 оборудована широким 11,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2,8K и яркостью 500 нит

В Китае недавно был представлен Honor GT, одновременно с этим высококлассным игровым смартфоном бренд выпустил на своем домашнем рынке Honor Pad V9 – планшет с цельнометаллическим корпусом, улучшенным дисплеем с системой IMAX и другими особенностями.

Honor представила Pad V9 с тонким корпусом толщиной всего 6,1 мм и весом 475 граммов. Металлический корпус устройства имеет сертификат прочности SGS Gold Five Star. Передняя часть оснащена большим дисплеем диагональю 11,5 дюймов, разрешением 2,8K и яркостью 500 нит, с частотой обновления 144 Гц и улучшенной системой визуализации IMAX Enhanced, которая предлагает более четкое изображение.

Для улучшения звучания используются 8 динамиков с поддержкой IMAX, пространственного звука и Hi Res Audio. Внутри установлена процессорная платформа MediaTek Dimensity 8350 Extreme Edition. Устройство питается от батареи емкостью 10 100 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Камера сзади – 13 мегапикселей, а фронтальная камера для селфи – 8 мегапикселей. Среди других заметных характеристик – поддержка WiFi 6, Bluetooth 5.2, ассистент YOYO AI и система Magic OS 9.0 на основе Android 15.