Смартфон оснащен компактным 1,58-дюймовым AMOLED-экраном на задней панели

Индийская компания Lava выпустила свою последнюю новинку, смартфон Blaze Duo 5G, который выделяется наличием дополнительного дисплея на задней панели, вслед за моделью Agni 3, которая увидела свет в октябре.

Смартфон оснащен процессором MediaTek Dimensity 7025, выполненным по 6-нм технологии, с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Однако особенностью модели является система из двух экранов. Основной дисплей имеет диагональ 6,67 дюйма и является 3D AMOLED-панелью с изгибами и частотой обновления 120 Гц.

На задней стороне устройства располагается компактный 1,58-дюймовый AMOLED-экран, который позволяет видеть уведомления, управлять музыкальным проигрывателем или проверять время без необходимости разблокировать гаджет.

Базируется Blaze Duo 5G на последней версии Android 14, с заявленным обновлением до Android 15 в перспективе. Камеры представлены 64-мегапиксельным основным сенсором на задней панели и вспомогательным 2-мегапиксельным датчиком, а также 16-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и видеозвонков.

Смартфон поддерживает связь 5G, Wi-Fi и Bluetooth 5.2, а также имеет USB Type-C порт. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Безопасность обеспечивается встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев, а защита от пыли и влаги соответствует уровню IP64.

Blaze Duo 5G доступен в двух версиях: базовая модель с 6 ГБ оперативной памяти, которая стоит около 230 долларов США, и флагманская версия с 8 ГБ оперативной памяти за 248 долларов США. Обе версии включают 128 ГБ встроенной памяти.