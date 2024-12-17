Индийская компания Lava выпустила свою последнюю новинку, смартфон Blaze Duo 5G, который выделяется наличием дополнительного дисплея на задней панели, вслед за моделью Agni 3, которая увидела свет в октябре.
Смартфон оснащен процессором MediaTek Dimensity 7025, выполненным по 6-нм технологии, с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Однако особенностью модели является система из двух экранов. Основной дисплей имеет диагональ 6,67 дюйма и является 3D AMOLED-панелью с изгибами и частотой обновления 120 Гц.
На задней стороне устройства располагается компактный 1,58-дюймовый AMOLED-экран, который позволяет видеть уведомления, управлять музыкальным проигрывателем или проверять время без необходимости разблокировать гаджет.
Базируется Blaze Duo 5G на последней версии Android 14, с заявленным обновлением до Android 15 в перспективе. Камеры представлены 64-мегапиксельным основным сенсором на задней панели и вспомогательным 2-мегапиксельным датчиком, а также 16-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и видеозвонков.
Смартфон поддерживает связь 5G, Wi-Fi и Bluetooth 5.2, а также имеет USB Type-C порт. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Безопасность обеспечивается встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев, а защита от пыли и влаги соответствует уровню IP64.
Blaze Duo 5G доступен в двух версиях: базовая модель с 6 ГБ оперативной памяти, которая стоит около 230 долларов США, и флагманская версия с 8 ГБ оперативной памяти за 248 долларов США. Обе версии включают 128 ГБ встроенной памяти.