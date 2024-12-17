Функция Thunderbolt Share позволяет подключать два ноутбука одновременно

В США появилась на рынке новая док-станция Thunderbolt 5 от компании Cable Matters. Этот универсальный аксессуар 11-в-1 оснащен четырьмя портами Thunderbolt 5: один из них используется для подключения к основному устройству, а остальные три предоставляют возможность соединения с мониторами, поддерживающими разрешение 8K. Дополнительно, устройство обладает функцией Thunderbolt Share и слотами для карт памяти SD.

Как следует из названия, новое устройство предоставляет порт Thunderbolt 5 с пропускной способностью 120 Гбит/с и обеспечивает сквозную зарядку мощностью 140 Вт, что втрое превышает возможности Thunderbolt 4. Помимо Thunderbolt 5, док-станция совместима с устройствами на базе Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 и USB4. Она оснащена тремя нисходящими портами Thunderbolt 5, которые поддерживают зарядку мощностью 15 Вт и предоставляют пропускную способность 80 Гбит/с. Они могут использоваться для подключения трех 8K с частотой 60 Гц или 4K мониторов с частотой 144 Гц, если используется ноутбук с Windows и Thunderbolt 5. Устройства с Windows на Thunderbolt 4 поддерживают один дисплей с 8K с частотой обновления 60 Гц или два с 4K с 120 Гц. Владельцы MacBook, оснащённых кремниевым чипом M4, могут рассчитывать на подключение двух 6K с 60 Гц дисплеев и одного 8K с 60 Гц.

Кроме того, функция Thunderbolt Share позволяет подключить сразу два ноутбука. Также в комплект входят порты USB-A 3.2 Gen 2 с двумя портами на 10 Гбит/с и один на 5 Гбит/с, который также можно использовать для зарядки. Присутствуют порты Ethernet 2,5 ГБ, слоты для карт SD и microSD, аудиоразъем 3,5 мм и слот для замка Kensington. Док-станция поставляется с кабелем Thunderbolt 5 и блоком питания.