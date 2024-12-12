Младшая модель получит 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища, а две старшие версии могут иметь до 16 ГБ.

Ходили разговоры о том, что серия Galaxy S25 будет стоить дороже моделей 2024 года. Однако недавние данные опровергают это, утверждая, что стоимость останется неизменной. Стоит отметить, что оба противоположных утверждения могут быть верными, так как в разных регионах цена может как измениться, так и остаться прежней.

Для Европы, кажется, стоимость Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra останется такой же, как у их предшественников S24.

Если эти данные корректны, просто замените «S24» на «S25» в таблице на скриншоте, чтобы узнать стоимость. Естественно, компания запустит акцию, предлагающую бесплатное увеличение размера памяти при первоначальных покупках, поэтому в начале продаж указанные цены будут относиться к версиям с 256 ГБ для S25 и 512 ГБ для S25+ и S25 Ultra.