Xiaomi уже начала публиковать новые тизеры, подчеркивающие такие характеристики, как Light Hunter 800 и 50-мегапиксельные телеобъективы.

Скорый выход Redmi Note 14 Pro Plus на международной арене не за горами. В преддверии его запуска Xiaomi сообщила, что новинка будет соответствовать стандарту водонепроницаемости IP69, который ранее не планировался для этой модели.

Xiaomi некоторое время назад представила Redmi Note 14 Pro Plus как прямого преемника Redmi Note 13 Pro Plus, но пока не собирается выпускать его на международном рынке до 9 декабря. В этот день смартфон появится вместе с Redmi Note 14 и Redmi Note 14 Pro. Xiaomi уже начала делиться в социальной сети новыми тизерами, выделяющими такие аппаратные особенности, как Light Hunter 800 и 50-мегапиксельные телеобъективы.

Раньше сайт Xiaomi подтверждал, что устройство обладает защитой только IP68, хотя теперь сообщается, что оно будет продаваться с сертификацией IP69 по всему миру.