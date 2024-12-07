Ноутбук оснащен процессорами Intel Core Ultra, начиная от модели Core Ultra 5 125H с четырьмя ядрами и заканчивая более мощным Core Ultra 7 165H с шестью ядрами.

Компания Dynabook представила новый трансформируемый ноутбук Portégé X30W-M, который отвечает требованиям сегодняшних профессионалов.

С габаритами 303,9 x 197,4 x 17,9 мм и весом всего 989 граммов, это одно из самых легких устройств в своем сегменте, обеспечивающее превосходную портативность и возможность переключения между режимами ноутбука и планшета, что дает гибкость для различных рабочих условий. Portégé X30W-M предлагается с процессорами Intel Core Ultra, от Core Ultra 5 125H с четырьмя ядрами до Core Ultra 7 165H с шестью ядрами и частотой до 5,0 ГГц. Устройство работает на Windows 11 Pro и может иметь до 32 ГБ LPDDR5x оперативной памяти. Модель с 8 ГБ использует Intel Graphics, в то время как конфигурации с 16 ГБ и больше предлагают Intel Arc Graphics. Варианты хранилища представлены твердотельными накопителями PCIe NVMe от 256 ГБ до 2 ТБ. Ноутбук оснащен 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем с защитой Corning Gorilla Glass и комплектуется цифровым пером Wacom.

Устройство получило порты Thunderbolt 4, HDMI, USB-C и USB-A, а также поддержку Wi-Fi 6E. Корпус из магниевого сплава и ABS соответствует стандартам MIL-STD-810H, а аудиосистема поддерживает технологию DTS Atmos.

Анджела Уокер, генеральный директор Dynabook ANZ, отметила: «Portégé X30W-M создан для профессионалов, которым важна мощность полноценного ноутбука и гибкость планшета в одном легком устройстве».