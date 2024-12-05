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10test
Motorola Razr 50 Ultra получит новый цвет по версии Pantone 2025
Презентация пройдет 5 декабря, в день, когда Pantone объявит цвет года 2025

Motorola Razr 50 Ultra получит новый цвет, вдохновленный оттенком года Pantone 2025. Этот обновленный вариант будет представлен в Китае, хотя пока неясно, появится ли он в других странах. С момента анонса флагманского складного устройства Razr 50 Ultra прошло почти полгода. Теперь компания, которая принадлежит Lenovo, планирует выпустить телефон в новом цвете.

Когда в июне 2024 года был представлен Razr 50 Ultra, он стал доступен в нескольких цветах, таких как Весенний Зелёный, Ярко-Розовый, Полуночный Синий и цвет года Pantone 2024 - Персиковый Пух. Теперь, похоже, Motorola намерена представить еще одну цветовую версию телефона, основанную на цвете года Pantone 2025.

Ожидаемый анонс состоится 5 декабря, совпадая с днём, когда Pantone, вероятно, представит свой Цвет года 2025. 

Тем не менее, нет необходимости ждать этого момента, чтобы узнать, каков новый цвет. Недавно известный инсайдер Эван Бласс сообщил, что цветом года Pantone 2025 станет Mocha Mousse с коричневым оттенком, поделившись соответствующим изображением. За исключением нового цвета Razr 50 Ultra будет таким же по характеристикам, как и предыдущие версии.

#motorola #razr 50 ultra #pantone
Источник: notebookcheck.net
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