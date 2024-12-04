Компания Honor обновила линейку ноутбуков среднего класса, представив новые 14- и 16-дюймовые модели.

Honor обновила свою линейку ноутбуков средней ценовой категории, представив новые модели с диагоналями 14 и 16 дюймов. В процессе обновления был представлен новый процессор Intel Core 200H, основанный на архитектуре Raptor Lake Refresh.

Схожая ситуация наблюдается и с ноутбуками MagicBook X14 Plus и X16 Plus 2025 года, которые пока доступны только в Китае. Внешний вид и дисплей обеих моделей остаются аналогичными прошлогодним версиям. Однако они первыми среди ноутбуков получили процессоры Intel Core 200. В частности, Honor оснастила их Core 5 220H, который является переименованной версией Core i5-13600H с более высокой тактовой частотой. В число характеристик процессора входят 12 ядер, 16 потоков, тактовая частота 4,9 ГГц и интегрированная графика с 80 исполнительными блоками.