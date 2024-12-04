Общая площадь VC составляет 7700 мм², что обеспечивает обширное покрытие корпуса на 70% и позволяет устройству оставаться холодным даже во время продолжительных игровых сессий.

Realme активно делится информацией о своём новом смартфоне среднего класса — Realme Neo7, который ориентирован на производительность. Телефон уже появился в базе Geekbench, где подтверждено, что он будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 9300+. Теперь же компания объявила, что Neo7 будет оснащён системой охлаждения VC (испарительная камера) размером 7700 мм², что является значительным улучшением для оптимизации работы устройства во время игр. Это решение по охлаждению значительно больше, чем у нового флагмана 2024 года — iQOO 13.

В недавнем сообщении Realme акцентирует внимание на выдающейся системе охлаждения Neo7. Общая область VC в 7700 мм² обеспечивает широкое покрытие корпуса на 70%, позволяя устройству оставаться холодным даже во время долгих игровых сессий. Обновленная конструкция воздушной камеры внутри VC стала больше и получила увеличение емкости хранения воды на 15%, что способствовало улучшению рассеивания тепла на 85%. Эта переработанная система охлаждения предназначена для того, чтобы передняя часть устройства оставалась холодной, что обеспечивает плавный и комфортный игровой процесс.

В сравнении с этим, iQOO 13 имеет меньшую камеру VC размером 7000 мм², поэтому увеличенная система охлаждения Realme Neo7 подразумевает, что смартфон вероятно станет серьёзным конкурентом в среднем классе за счёт стабильной работы под нагрузкой.