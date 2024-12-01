Intel представит два SKU Arc «Battlemage», а именно B580 и B570

Компания Intel официально сообщила, что презентация её новой серии графических процессоров следующего поколения Arc Battlemage состоится 3 декабря. Ранее сообщалось, что Intel планировала выпустить свои графические карты к первой четверти 2025 года, но теперь этот срок сместился на декабрь.

Хотя анонс не содержит специальных деталей, вероятно, что Intel продемонстрирует два SKU Arc «Battlemage», а именно B580 и B570, которые будут преемниками их предшественников. Из известных характеристик, B580 будет иметь 160 вычислительных блоков, что соответствует около 20 ядрам Xe, а также 12 ГБ GDDR6 памяти с 192-битной шиной, ориентируясь на средний сегмент рынка. Ожидается, что его максимальная тактовая частота составит 2,8 ГГц, он будет оснащён двумя 8-контактными разъёмами питания и его стоимость составит около 250-260 долларов.

Что касается B570, информации пока немного, но предполагается, что его производительность будет схожа с B580, за исключением некоторых различий в ядрах Xe. Также ожидается, что Intel запустит ограниченную серию B580 с особыми приоритетами в рамках рецензий.