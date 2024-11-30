Дисплеи Neo10 и Neo10 Pro имеют размер 6,78 дюйма и частоту 144 Гц.

Компания iQOO официально анонсировала в Китае новую серию Neo10, которая акцентирует внимание на производительности. В этой серии представлены мощные процессоры, обновлённый дизайн камеры и новые функции, ориентированные на геймеров. Стандартный iQOO Neo10 и усовершенствованный iQOO Neo10 Pro предлагают впечатляющие характеристики.

Несмотря на схожесть с предыдущей серией Neo 9 в дизайне, есть несколько оригинальных изменений. Теперь верхняя и боковые рамки стали тоньше, всего 1,4 мм. Средняя рамка всё ещё выполнена из пластика, но островок камеры получил новый облик.

Что касается дисплеев, Neo10 и Neo10 Pro оснащены 6,78-дюймовым экраном 1,5K+ с частотой 144 Гц. Оба устройства имеют усовершенствованный 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев вместо предшествующего оптического.

Сердцем серии является игровой чип Q2 iQOO 13. Аккумулятор на 6100 мАч обеспечивает длительную автономность с быстрой зарядкой до 50% за 15 минут. Оба телефона имеют камеры Sony IMX921 с технологией стабилизации OIS для качественных снимков.