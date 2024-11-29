Разрешение монитора составляет 3440 x 1440 пикселей, а время отклика GtG составляет 4 миллисекунды

AOC обновила свою линейку игровых мониторов моделью CU34G10XP. Этот новый монитор, который, вероятно, скоро станет доступен на международном рынке, обладает эргономичной подставкой, узкими рамками и высокой частотой обновления.

На прошедшей неделе AOC анонсировала другой монитор — Q27G4ZDB, выпущенный в Китае. На этот раз компания сообщила подробности о CU34G10XP, который пока также является эксклюзивом для китайского рынка. Основываясь на успехе моделей CU34G2XP и CU34G3S, можно предположить, что CU34G10XP вскоре появится и за пределами Китая.

На данный момент AOC подтвердила основные технические характеристики, включая два порта DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и разъём на 3,5 мм. Однако модель не имеет USB-концентратора. Тем не менее, монитор оснащён регулируемой подставкой и креплением VESA 75 x 75 мм.

Кроме того, CU34G10XP имеет 34-дюймовую VA-панель с радиусом кривизны 1500R. По информации с официального сайта AOC, разрешение составит 3440 x 1440 пикселей с частотой обновления 180 Гц и временем отклика GtG 4 мс. Монитор поддерживает 8-битную цветопередачу, контрастность 3000:1 с пиковой яркостью 300 нит.