OLED-дисплей монитора UltraGear 45GX950A будет иметь разрешение 5K2K (5120x2160) и поддержку подключения через DisplayPort 2.1.

LG сертифицировала UltraGear OLED 45GX950A в Национальном агентстве радиоисследований Южной Кореи, как это было ранее с моделями OLED C5 и OLED G5. Кроме того, тот же номер модели обнаружен в базе данных UL Solutions.

По данным источников, UltraGear OLED 45GX950A предложит разрешение 5K2K (5120 x 2160) и поддержку подключения DisplayPort 2.1. Также ожидается, что монитор будет использовать разновидность цветных фильтров в матрице RGWB. К сожалению, на данный момент нет информации о том, сможет ли он превысить частоту обновления 240 Гц, как у UltraGear OLED 45GS95QE этого года.

Кроме того, согласно слухам, Samsung Display разрабатывает новую 27-дюймовую панель QD-OLED с частотой обновления, на 38% превышающей текущие 360 Гц. Это значит, что панель с разрешением 1440p может обойти нынешний аналог LG с частотой 480 Гц.