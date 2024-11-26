Камера оснащена полнокадровым 60-мегапиксельным сенсором, оптическим дальномером, устройством чтения карт памяти Uhs-II и WiFi5.

Leica M11 была представлена в серебристом и черном вариантах с момента своего выхода в январе 2022 года. Теперь доступны модели с корпусом из глянцевой черной латуни вместо хромированного алюминия. Это изменение увеличивает вес камеры примерно на 110 граммов, но придаёт ей блестящую поверхность за счет покрывания патиной.

В новой версии камеры отсутствует красный логотип Leica на передней панели: вместо этого он расположен сверху. Выполнены и другие изменения по сравнению со стандартной черной M11. Например, кнопка замены объектива теперь черная, а также изменены дизайн ISO, выдержки и заднего диска управления.

Сюрпризом является то, что камера использует характеристики модели Leica M11, а не M11-P, что означает наличие всего 64 ГБ встроенной памяти вместо 256 ГБ и отсутствие модуля CAI для Content Credentials. У камеры есть полнокадровый 60 МП сенсор, оптический дальномер, кард-ридер UHS-II и WiFi 5 для подключения к приложению Leica Photos. Автофокус и стабилизация изображения отсутствуют.

Кроме этого, Leica представила черную версию объектива Noctilux-M 1:1.2/50 ASPH, который предлагает необычный эффект боке и сохраняет свою впечатляющую скорость.