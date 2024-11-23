Ранее в этом году Valve объявила о планах добавить поддержку Arm64 в Proton.





На сегодняшний день AMD занимает лидирующие позиции на рынке портативных игровых ПК, с устройствами от крупных компаний, таких как Valve Steam Deck, Asus ROG Ally и Lenovo Legion Go, а также от менее известных брендов, таких как Ayaneo и OneXPlayer, все из которых используют APU Ryzen для своих игровых устройств. Тем не менее недавнее обновление совместимости Proton от Valve показывает то, что компания рассматривает Nvidia для своего следующего Steam Deck 2.

Согласно последнему обновлению на GitHub, Valve внедрила поддержку DLSS 3 от Nvidia в Proton. Хотя это может показаться незначительным, существует вероятность, что Valve экспериментирует с идеей, чтобы Steam Deck 2 работал на чипах Nvidia.

Valve неоднократно подчеркивала, что новую версию Steam Deck необходимо оснастить значительным приростом мощности без потери эффективности. Steam Deck 2 с архитектурой Arm может быть именно тем, что нужно, особенно с учетом успешного опыта Apple в аналогичном переходе. Ранее в этом году сообщалось о планах Valve по добавлению поддержки Arm64 в Proton. Хотя эти тесты могли показаться лишь экспериментом, именно они необходимы для реализации Steam Deck 2 на базе Nvidia.

Слухи утверждают, что Nvidia объединит свою технологию GeForce GPU с ARM-процессором к 2025 году. Хотя конкретные детали пока не известны, это решение может стать достойной заменой APU Ryzen от AMD, используемому в текущем Steam Deck.