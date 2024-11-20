Измерение уровня глюкозы будет осуществляться благодаря биосенсорам Oura Ring и приложению Dexcom

Oura недавно представила свое четвертое поколение смарт-кольца, но теперь компания акцентирует внимание на новом сотрудничестве с известным лидером в области медицинских технологий — Dexcom. Эта компания, знаменитая своими глюкометрами и различными медицинскими устройствами, будет работать с Oura для интеграции своих разработок в экосистему кольца Oura.

В рамках партнерства Dexcom инвестирует $75 миллионов в создание нового кольца Oura серии D. Главное преимущество заключается в том, что данные о глюкозе будут совместно анализироваться с такими показателями, как уровень стресса и восстановления, помогая создать более полное представление о здоровье пользователя.

Измерение уровня глюкозы будет достигнуто благодаря биосенсорам кольца Oura и приложению Dexcom. Oura анонсировала запуск первых колец с измерением уровня глюкозы на первую половину 2025 года. Гендиректор Oura, Том Хейл, отметил, что сотрудничество с Dexcom даст пользователям возможность принимать обоснованные решения о своем здоровье на основе взаимосвязей между уровнем глюкозы и их активностью.