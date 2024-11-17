Благодаря чипу MediaTek Dimension7300 с тактовой частотой 2,5 ГГц Active10Pro обеспечивает превосходную производительность

Компания из Гонконга Blackview, на протяжении более 11 лет изготавливает защищенные смартфоны и планшеты. Недавно компания выпустила новый защищенный планшет Blackview Active 10 Pro, который предназначен для серьезных условий эксплуатации.

Планшет доступен в черном и оранжевом вариантах и весит 1214 г. С размерами 267,6 x 179 x 19,5 мм это устройство с рейтингами IP68, IP69K и MIL-STD-810H выдерживает экстремальные условия.

Работает планшет на DokeOS_P 4.0 на базе Android 14 и имеет 10,95-дюймовый FHD+ IPS экран с разрешением 1920x1200, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass 5 и частотой обновления 90 Гц. С чипом MediaTek Dimensity 7300 на 2,5 ГГц, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 512 ГБ хранилища UFS 3.1, поддерживающего до 2 ТБ через TF-карты, Active 10 Pro предлагает отличную производительность.

Аккумулятор на 30 000 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт заметно превосходит каталоги других планшетов, например, iPad Pro с его 10 340 мАч.

Планшет оборудован 50-мегапиксельной фронтальной камерой Samsung JN1 и 108-мегапиксельной тыльной камерой Samsung HM6, а также 20-мегапиксельной камерой Sony с ночным видением для снимков в неблагоприятных условиях.

Аудио обеспечивают два стереодинамика Harman Kardon, также есть поддержка двух SIM-карт и широкого диапазона сетей от 2G до 5G, плюс поддержка NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Планшет также предлагает режим работы в перчатках с повышенной чувствительностью, что делает его идеальным для кемпинга и работы в сложных условиях.